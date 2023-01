AKP-Politiker

Wegen eines türkischen Wahlkampfauftritts in Deutschland gibt es Verärgerung. (dpa / Anni Reenpää)

Der Abgeordnete der regierenden AKP-Partei von Präsident Erdogan, Acikgöz, hatte ein Video veröffentlicht, in dem er vor Publikum gegen Anhänger der kurdischen PKK und der Gülen-Bewegung agitiert. Laut dem Verfassungsschutz fand die fragliche Rede in einer den "Grauen Wölfen" nahestehenden Moschee statt. Als Graue Wölfe werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und zudem Bündnispartnerin der AKP. Vor den Präsidentschaftswahlen in der Türkei versuche die türkische Regierung, um Stimmen im Ausland zu werben, so der NRW-Verfassungsschutz weiter. Diese sollen im Juni stattfinden. Es wird aber überlegt, sie auf Mai vorzuziehen

Auswärtiges Amt lud türkischen Botschafter ein

Das Auswärtige Amt hatte gestern mitgeteilt, es habe den türkische Botschafter eingeladen. Ein Auftritt wie in Neuss dürfe sich nicht wiederholen. Hetze und Hassrede hätten in Deutschland nichts verloren. Man habe auch unmissverständlich daran erinnert, dass ausländische Wahlkampfveranstaltungen vorher genehmigt werden müssten. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich und sieht sie, wie die PKK, als Terrororganisation an. In Deutschland gilt das für die Gülen-Bewegung nicht.

Mehrere Anzeigen gestellt

Acikgöz forderte in dem Video etwa die "Vernichtung" von Anhängern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der sogenannten Gülen-Organisation. Man werde ihnen, wie in der Türkei, auch in Deutschland kein Lebensrecht geben. "Mit Gottes Erlaubnis" werde man sie, "egal wo auf der Welt, aus den Löchern ziehen, in denen sie sich verkrochen haben, und vernichten", führte Acikgöz aus. Anhänger der PKK seien "gottlose Feinde" der Religion, die Gülen-Organisation wolle den muslimischen Glauben verändern und "christianisieren". Aus dem Publikum sind in dem Video zustimmende Rufe zu hören.

Die Polizei Neuss teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit, es seien bislang vier Anzeigen alleine bei ihr eingegangen.

