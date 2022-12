Erneuerbare Energien

Windräder im Hunsrück (picture alliance / imageBROKER / Thomas Frey)

Das Wirtschafts- und Energieministerium in Düsseldorf setzte einen entsprechenden Erlass in Kraft. Künftig können demnach Windenergieanlagen auch auf geschädigten Waldflächen und in einigen Nadelholzwäldern errichtet werden.

Einem Bericht zufolge müssen bundesweit deutlich mehr Windräder installiert werden, um die Ziele der Bundesregierung für den Einsatz erneuerbarer Energien bis 2030 zu erreichen. Das schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Auswertung, die es beim Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu Köln in Auftrag gegeben hatte. Demnach müssten in den nächsten sieben Jahren Windräder mit einer Leistung von 59 Gigawatt gebaut werden. Für die Installation von bisher 56 Gigawatt habe man mehr als 20 Jahre gebraucht, heißt es.

