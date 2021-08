Nach dem Polizeieinsatz bei einer Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf ist dort eine weitere Kundgebung angekündigt worden.

Diese soll nach Angaben des Veranstalters am Samstag stattfinden. Man rechne mit bis zu 5.000 Teilnehmern und hoffe, den Landtag diesmal zu erreichen, ohne von der Polizei daran gehindert und verletzt zu werden, hieß es. Beteiligen will sich ein Bündnis aus mehr als 80 überwiegend linken Gruppen; zuletzt hatte sich auch die Gewerkschaft Verdi angeschlossen. Bei einer Kundgebung gegen das neue Versammlungsrecht am 26. Juni in Düsseldorf hatte die Polizei Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt. Zudem wurden mehr als 300 Demonstranten in der Innenstadt stundenlang eingekesselt. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hatte dies mit anhaltenden Verstößen gegen das Vermummungsverbot sowie gezielte Angriffe auf Beamte begründet.



Im Zuge des geplanten Versammlungsgesetzes soll die Polizei in dem Bundesland mehr Rechte erhalten. Kritiker befürchten, dass dies zu einer Einschränkung der Freiheit führen kann.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.