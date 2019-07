Mehrere Flüsse führen wegen Trockenheit Niedrigwasser.

Wie das nordrhein-westfälische Landesumweltamt in Duisburg mitteilte, liegen etwa die Pegel von Sieg und Rur deutlich unterhalb des durchschnittlichen Wasserstands. Fachbereichsleiter Roland Funke sagte, dadurch erhöhe sich die Temperatur in den Gewässern, sodass es zu verstärktem Pflanzenwachstum komme. Das könne dazu führen, dass der Sauerstoffgehalt sinke, was im schlimmsten Fall ein Fischsterben auslöse.