Nach einem Bericht über NS-Vokabular in einem Lehrbuch für Polizeischüler hat der zur Gewerkschaft der Polizei gehörende Verlag Konsequenzen angekündigt.

Der Geschäftsführer des Verlags Deutsche Polizeiliteratur, Kranz, sagte dem "Stern", man prüfe jetzt, wie es dazu habe kommen können und welche Schritte notwendig seien, um dies künftig zu verhindern. Die Autoren erklärten, es liege ihnen fern, Diskriminierungen vorzunehmen oder gar die Verantwortung des NS-Regimes zu schmälern. Sie kündigten an, bei der Überarbeitung des Buches deutlicher auf die Zusammenhänge hinzuweisen.



Hintergrund sind laut dem Magazin Passagen in dem Lehrbuch "Kriminologie für Studium und Praxis", in denen Kriminologen und Juristen aus der NS-Zeit zitiert würden, ohne dass dies erwähnt werde. Außerdem würden Begriffe der Nationalsozialisten verwendet, ohne sie hinreichend einzuordnen. Als Beispiel wird das Wort "Sippenforschung" genannt, das untrennbar mit der Rassenpolitik der Nazis verbunden sei.



Der GdP-Vorsitzende Malchow sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Vorfall sei natürlich nicht schön. Der GdP sei wichtig, dass die durch ihren Verlag in den Handel und die Lehre kommenden Bücher über alle Zweifel erhaben seien. Seit Erscheinen der aktuellen dritten Auflage im Jahr 2016 seien knapp 700 Exemplare verkauft worden.