Politiker aus SPD und Union schlagen eine neue Gedenkstätte in Berlin vor, die an die Folgen der nationalsozialistischen Besatzung in Europa erinnert.

Die SPD-Abgeordnete Schieder sagte der Katholischen Nachrichtenagentur, der Antrag werde noch vor der Sommerpause in den Bundestag eingebracht. Man wolle aller Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungskriege in Europa gedenken, im Besonderen im Osten Europas. Ein Dokumentationszentrum solle über die Geschehnisse aufklären, als Plattform für einen internationalen Austausch dienen und Opfern und ihren Nachfahren ein würdiges Gedenken ermöglichen.



Schieder reagierte damit auf einen Appell der Kulturwissenschaftlerin Assmann und der Historiker Winkler und Aust. Diese hatten kritisiert, auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fehle in der Mitte Berlins ein Ort, um der Opfer des deutschen Vernichtungskriegs insbesondere in Polen und der Sowjetunion zu gedenken.



Zuletzt hatte es darüber hinaus mehrere Initiativen gegeben, einen Gedenkort für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung und des Krieges zu schaffen. Einzelne Erinnerungsorte für die Opfer bestimmter Nationen lehnte Schieder jedoch ab.