Holocaust-Opfer in den Niederlanden fordern eine Entschädigung für Zug-Transporte in deutsche Vernichtungslager während des Zweiten Weltkrieges.

In einem Schreiben ihres Anwalts an Bundeskanzlerin Merkel heißt es, Deutschland müsse sich seiner Verantwortung stellen und den Opfern finanziell entgegenkommen. Vor etwa einem Jahr habe sich bereits die Niederländische Bahn zur Zahlung von rund 50 Millionen Euro an Entschädigungen verpflichtet. Da auch die damalige Reichsbahn Geld mit den Transporten verdient habe, stehe nun die Bundesrepublik in der Pflicht.



Von 1941 bis 1944 waren aus den Niederlanden über 100.000 Juden in deutsche Vernichtungslager deportiert worden. Nur etwa 5.000 überlebten. Die Reichsbahn hatte für die Transporte nach Schätzungen von Historikern umgerechnet etwa 16 Millionen Euro erhalten. Die Kosten hätten zum größten Teil von den Juden selbst bezahlt werden müssen.