Die Bundesregierung lenkt im Streit um die Rentenkürzung für Opfer des Nazi-Regimes ein.

Künftig sollen NS-Opfer auch bei einem Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim Bezüge in gleicher Höhe wie zuvor bekommen, teilte das Finanzministerium mit. Die bisherige Regelung war umstritten: Mit dem Eintritt in ein Heim reduzierten sich die Bezüge teils erheblich, in einem Beispielfall um fast 50 Prozent.



Künftig soll der Mindestbetrag von Renten für NS-Opfer bei 415 Euro liegen. Für Bezugsberechtigte, die vor 2019 in ein Heim umgezogen sind, gilt die Neuregelung rückwirkend zum 1. Januar.