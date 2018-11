In Berlin beraten von heute an rund 1.000 internationale Experten über den Umgang mit NS-Raubkunst.

Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Frage nach der historischen Verpflichtung gegenüber Opfern und ihren Erben. An der Konferenz nimmt auch der Präsident des World Jewish Congress, Lauder, teil. Der US-Unternehmer hatte Deutschland mehrfach vorgeworfen, zu wenig zu unternehmen, um NS-Raubkunst ausfindig zu machen.



Vor 20 Jahren hatten sich zahlreiche Staaten in der sogenannten "Washingtoner Erklärung" dazu verpflichtet, im Zusammenhang mit geraubten Kunstwerken in der Zeit des Nationalsozialismus nach fairen Lösungen für die Erben zu suchen.