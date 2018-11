Kulturstaatsministerin Grütters hat stärkere Anstrengungen zur Aufarbeitung und Rückgabe von NS-Raubkunst angekündigt.

Nach den Verbrechen der NS-Zeit habe Deutschland eine bleibende historische und morale Verpflichtung gegenüber den Opfern und deren Nachfahren, sagte die CDU-Politikerin bei einer internationalen Tagung zur Provenienzforschung und zum Umgang mit NS-Raubkunst in Berlin.



Dort unterzeichneten Grütters sowie Vertreter der USA eine Erklärung, nach der von den Nazis geraubte Kunstwerke "wo immer möglich" an die Erben der einstigen Besitzer zurückgegeben werden sollen oder nach einer anderen "fairen und gerechten Lösung" gesucht wird. Die jetzige Vereinbarung gilt als Bekräftigung der sogenannten "Washingtoner Erklärung", die vor 20 Jahren verabschiedet wurde. Darin verpflichteten sich mehr als 40 Staaten erstmals zur umfassenden Aufklärung von NS-Raubkunst.



Seitdem wurden nach Angaben von Grütters allein in Deutschland beinahe 5.800 Kulturgüter an die rechtmäßigen Eigentümer oder deren Erben zurückgegeben. Hinzu kämen fast 11.700 Bücher und anderes Bibliotheksgut. Von 2008 bis 2017 habe der Bund rund 31 Millionen Euro für Provenienzrecherchen zur Verfügung gestellt. Für das laufende und das kommende Jahr seien rund 17 Millionen Euro vorgesehen.



An der dreitägigen Konferenz in Berlin mit rund 1.000 Experten aus aller Welt nimmt auch der Präsident des World Jewish Congress, Lauder, teil. Der US-Unternehmer hatte Deutschland mehrfach vorgeworfen, zu wenig zu unternehmen, um NS-Raubkunst ausfindig zu machen. Der US-amerikanische Diplomat und Anwalt Eizenstat sagte im Deutschlandradio Kultur, viele öffentliche Museen seien der Frage nach wie vor nicht nachgegangen, woher ihre Sammlungen stammten. Zudem habe Deutschland "gar nichts getan", wenn es um private Sammler gehe.