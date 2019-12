Deutsche Staatsanwaltschaften ermitteln laut einer Presseinformation derzeit noch gegen 23 mutmaßliche ehemalige KZ-Wachleute.

Die "Tageszeitung" aus Berlin berichtet, die Zahl der Verfahren habe sich durch Tod oder Verhandlungsunfähigkeit der Beschuldigten in den vergangenen Jahren verringert. Unter anderem ist derzeit in Hamburg ein früherer Wachmann aus dem Konzentrationslager Stutthof angeklagt, das sich in der Nähe von Danzig befand. Ihm wird Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vorgeworfen.