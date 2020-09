Bundespräsident Steinmeier hat vor einem Verdrängen der deutschen NS-Geschichte gewarnt.

Die Auseinandersetzung mit der historischen Schuld gehöre zum Selbstverständnis aller Demokraten, sagte er bei der Eröffnung des Dokumentationszentrums der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Daraus erwachse für die Deutschen eine historische Verantwortung, und zwar für die Gegenwart und die Zukunft, betonte Steinmeier.



Der Bundespräsident gedachte der mehr als 1.000 KZ-Häftlinge, die bei einem Massaker am 13. April 1945 in Gardelegen starben. SS- und Wehrmachtsangehörige sowie Zivilisten hatten die Gefangenen in die Feldscheune von Gut Isenschnibbe getrieben und steckten diese in Brand.

