Das Bundessozialgericht hat die Rentenansprüche NS-verfolgter Juden ausgeweitet.

Dabei ging es um die sogenannte Ghetto-Rente. Nach einem Grundsatzurteil des Kasseler Gerichts können neben Tätigkeiten in einem Ghetto auch Tätigkeiten in einer vergleichbaren Zwangslage zu Rentenansprüchen führen. Der heute 91-jährige Kläger hat danach Anspruch auf eine Rente von monatlich rund 200 Euro sowie eine Nachzahlung von rund 50.000 Euro.



Der Mann hatte 1939 im polnischen Ort Sarnów im Distrikt Krakau gelebt, wo Juden zu dieser Zeit ihr Haus nur in Ausnahmefällen verlassen durften. Dort übernahm er verschiedene Arbeiten, etwa beim deutschen Militär. Entlohnt wurde er mit Lebensmitteln. Dafür verlangte er eine Rente nach dem Ghetto-Renten-Gesetz. Die Rentenversicherung lehnte dies ab, weil das Haus kein Ghetto gewesen sei.



Az: B 13 R 9/19 R