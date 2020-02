Das Bundesverfassungsgericht will seine Geschichte aufarbeiten und dabei personelle Verflechtungen mit der NS-Zeit untersuchen lassen.

Einen entsprechenden Beschluss hätten alle 16 Richer der beiden Senate im Plenum getroffen, sagte Gerichtspräsident Voßkuhle in Karlsruhe. Bei zwei bis drei ehemaligen Richtern seien Verflechtungen bereits bekannt.



Als besonders problematische Person gilt Willi Geiger, der von 1951 bis 1977, das heißt mehr als 20 Jahre lang, Verfassungsrichter war. Während der NS-Zeit gehörte er der SA und der NSDAP an und rechtfertigte in seiner Doktorarbeit unter anderem die Berufsverbote für jüdische und linke Journalisten.