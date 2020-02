Die Leitung der Berliner Filmfestspiele lässt die Rolle des Gründungsdirektors, Alfred Bauer, in der Zeit des Nationalsozialismus wissenschaftlich untersuchen.

Dazu habe man ein Gutachten beim Münchner Institut für Zeitgeschichte in Auftrag gegeben, teilte die Berlinale mit. Zuvor war bereits die Verleihung eines nach Bauer benannten Preises ausgesetzt worden.



Bauer hatte die Filmfestspiele in Berlin von 1951 bis 1976 geleitet. Er soll nach Recherchen der "Zeit" ein hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie gewesen sein. Außerdem habe er in seinem Entnazifizierungsverfahren gelogen.