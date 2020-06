Das Internationale Auschwitz Komitee hat an den ersten Transport polnischer Häftlinge in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau vor 80 Jahren erinnert.

Am 14. Juni 1940 seien 728 überwiegend junge Polen aus den Folterkellern der Gestapo im Gefängnis Tarnow nach Auschwitz deportiert worden, teilte die Organisation mit. Viele der Überlebenden aus dem ersten Transport seien später über Jahrzehnte Botschafter ihrer ermordeten Mithäftlinge gewesen, hieß es. Aufgrund ihrer genauen Beobachtung der Untaten der SS seien sie zudem bedeutende Zeugen bei Auschwitz-Prozessen in Polen, in Deutschland und in Israel gewesen. Für morgen ist eine Gedenkveranstaltung in Berlin vorgesehen.