Buchautorin und Zeitzeugin der NS-Verbrechen, Faye Cukier, ist tot. (Deutschlandradio)

Die gebürtige Kölnerin starb im Alter von 100 Jahren, wie die örtliche Synagogen-Gemeinde der Katholischen Nachrichten-Agentur bestätigte. Cukier hatte Köln im Herbst 1938 verlassen. In Belgien und Frankreich überlebten sie und ihre Eltern die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte sie in die USA aus, die Verbindungen in ihre Heimatstadt rissen allerdings nie ab. Bis ins hohe Alter engagierte sich Cukier in Zeitzeugen-Gesprächen etwa an Schulen oder für den Caritasverband im Erzbistum Köln.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.