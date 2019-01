Eine türkisch-stämmige Rechtsanwältin in Frankfurt am Main ist zum zweiten Mal schriftlich bedroht worden.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, werden in dem Fax neben Drohungen auch die Namen ihrer Eltern, ihres Mannes und ihrer Tochter genannt. Unterschrieben ist der Drohbrief mit "NSU 2.0".



Mit diesem Absender war bereits ein Brief von Anfang August versehen, in dem mit der Ermordung der Tochter der Anwältin gedroht wurde. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Daten über einen Polizeicomputer abgefragt worden waren. Fünf mutmaßlich rechtsradikale Polizisten wurden daraufhin vom Dienst suspendiert. - Die Anwältin vertrat unter anderem Opfer im Münchner NSU-Prozess.