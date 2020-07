Medienberichten zufolge hat auch die ZDF-Journalistin Maybrit Illner eine Morddrohung bekommen.

Das Schreiben per E-Mail an sie sei mit "NSU 2.0" unterzeichnet, berichten das Nachrichtenportal t-online.de und die Hessenschau. Neben Illner würden zudem Gäste ihrer Talkshow bedroht. In dem Brief heiße es, die Journalistin würde sich für die "Abschaffung der Scheißdeutschen, die Vernichtung der Kartoffelkultur und für den Bevölkerungsaustausch" engagieren. Die Serie von Drohmails vor allem gegen Politikerinnen und andere Frauen des öffentlichen Lebens hält damit offenbar weiter an.



Erstmals scheint aber nun auch ein Mann betroffen zu sein. Der Siegburger Anwalt Mehmet Daimagüler hat nach eigenen Angaben ebenfalls eine Nachricht mit der Kennung "NSU 2.0" bekommen. Daimagüler, der unter anderem Opfer im NSU-Prozess vertreten hatte, bestätigte den Eingang auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Anzeige habe er bislang nicht erstattet. Er wäre der erste öffentlich bekannte Empfänger einer "NSU 2.0"-Nachricht in NRW, sollte die Echtheit der Nachricht durch die Ermittlungsbehörden bestätigt werden.



Zuletzt waren nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohmails bei den Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sowie der Kabarettistin Idil Baydar eingegangen. Vor zwei Jahren war die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz die erste Adressatin derartiger Drohschreiben. Ein Mann war bisher nicht betroffen.