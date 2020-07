Der Publizist Tanjev Schultz plädiert angesichts der NSU-2.0-Drohmails dafür, den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt einzubeziehen.

Schulz ist Autor des Buches "NSU: Der Terror von rechts und das Versagen des Staates". Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), eine bundesweite Bedeutung des Geschehens um die Drohmails könne inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden. Darum sei es an der Zeit, den Generalbundesanwalt zu Rate zu ziehen. Die Übernahme der Ermittlungen wäre dann der zweite Schritt.



Der Linken-Vorsitzende Riexinger hatte bereits gestern gefordert, der Generalbundesanwalt müsse die Ermittlungen übernehmen. Riexinger sagte dem ARD-Fernsehen: "Die Morddrohungen sind ein direkter Angriff auf die Demokratie und staatliche Institutionen."

"Katastrophales Bild"

Der Publizist Schultz sagte im Dlf weiter, es zeichne sich in dem Sachverhalt ein katastrophales Bild ab. Seit Jahren werde erfolglos ermittelt. Auch nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke habe man Versäumnisse in Hessen aufgedeckt. Man wisse, dass es Polizisten gab, die rechtsradikale Botschaften ausgetauscht haben. Inwiefern es aber einen Zusammenhang mit den aktuellen Todesdrohungen gebe, sei noch nicht klar. Einiges spreche allerdings dafür, betonte Schulz.

Klarer Bezug zum Terrorismus

Der Sicherheitskorrespondent des Dlf, Marcus Pindur, hält es nach eigenen Worten für "relativ wahrscheinlich", dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen wird. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Nutzung des Kürzels "NSU", das durch zehn Morde schwer belastet sei, zeige einen ganz klaren Bezug zum Terrorismus. Es gebe Todesdrohungen, die sich gegen politische Mandatsträger*innen richteten, und es seien zwei Bundesländer betroffen - Berlin und Hessen.



Alles, was man derzeit wisse, sei höchst beunruhigend. Dass die Täter offenbar Daten aus dem hessischen Polizeicomputer genutzt hätten und dass es nicht möglich sei, die Identität derjenigen zu ermitteln, die diese Informationen abgerufen hätten: das sei angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten "ein Skandal".

Rechtes Netzwerk bei der Polizei?

Hessens Innenminister Beuth (CDU) will nicht mehr ausschließen, dass es ein rechtes Netzwerk in der Polizei seines Bundeslandes gibt. Diverse Drohschreiben waren verschickt worden, unter anderem an die Landtagsabgeordnete der Linkspartei, Wissler. Zuvor war bekannt geworden, dass die Daten der Politikerin offenbar von einem Polizeicomputer abgefragt worden waren. Die Arbeit des LKA nannte Beuth "völlig inakzeptabel".