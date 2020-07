In der Affäre um rechtsextremistische Drohmails in Hessen gibt es eine erste personelle Konsequenz. Der hessische Polizeipräsident Münch trat zurück. Innenminister Beuth sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", er habe Münchs Bitte um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen.

Der Polizeipräsident habe ihm gestern mitgeteilt, dass ihm schon im März in einer Videokonferenz von einer unerlaubten Polizeicomputer-Abfrage berichtet worden sei. Münch habe diese Informationen aber nicht an ihn weitergegeben, fügte Beuth hinzu. In der vergangenen Woche hat Beuth einen internen Sonderermittler eingesetzt, der die Fälle aufklären soll.

Auch andere Personen bedroht

Bei dem Abruf der Daten ging es um die hessische Linken-Politikerin Wissler. Sie war in Mails mit der Unterschrift "NSU 2.0" mit dem Tod bedroht worden, so wie die Anwältin Basay-Yildiz, die schon 2018 solche Mails erhielt.



Ähnliche Drohungen haben auch andere Personen erhalten. So berichtet etwa die "Frankfurter Rundschau" unter Berufung auf einen internen Polizeivermerk, von einem Rechner seien persönliche Daten der Kabarettistin Idil Baydar abgerufen worden, die seit Monaten mit Schmäh- und Drohschreiben überzogen wird.