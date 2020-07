Hessens Innenminister Beuth muss sich in der Affäre um die NSU-2.0-Drohmails einer Sondersitzung im Landtag stellen.

Der Innenausschuss wird voraussichtlich am nächsten Dienstag auf Antrag der FDP und außerplanmäßig in den Sommerferien zusammentreten. Der FDP-Landtagsabgeordnete Müller sagte, Beuth solle Auskunft über Informationspannen in seinem Zuständigkeitsbereich geben. SPD und Linke brachten einen dringlichen Berichtsantrag mit fast 40 Fragen an den Minister ein.



Die ersten Drohmails mit dem Zusatz "NSU 2.0" hatte die Anwältin Basay-Yildiz schon vor zwei Jahren erhalten. "NSU 2.0" spielt an auf die rechtsextreme Terrorzelle NSU, der zehn Morde angelastet werden. Weitere Drohmails gingen - unter anderem - an die hessische Linken-Fraktionschefin Wissler und die Kabarettistin Baydar in Berlin. In allen drei Fällen wurden persönliche Daten der Frauen von Computern der hessischen Polizei abgefragt. Gestern trat Polizeipräsident Münch zurück.