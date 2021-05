Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den "NSU 2.0"-Morddrohungen haben sich Innenpolitiker zufrieden über den Fahndungserfolg geäußert. Allerdings bleiben Fragen offen.

Berlins Innensenator Geisel sagte, die Festnahme des mutmaßliche Täters bedeute eine Erleichterung für die Opfer. Auch für die Polizei sei es entlastend, weil es immer den Verdacht gegeben habe, "dass es aus der Polizei heraus kommt", führte der SPD-Politiker aus. Hessens Innenminister Beuth sieht die Polizei ebenfalls entlastet. "Die Drohschreiben hatten einen sehr schwerwiegenden Verdacht auf die Polizei gelenkt", erklärte der CDU-Politiker. "Nach allem, was wir heute wissen, war nie ein hessischer Polizist für die NSU 2.0-Drohmailserie verantwortlich."



Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Verdächtige in den vergangenen 20 Jahren eine hohe zweistellige Zahl von Straftaten begangen. Ein geringer Teil davon soll politisch motivierte, rechtsextreme Delikte sein. Der Mann lebt in Berlin. Ein Spezialeinsatzkommando hatte ihn in seiner Wohnung gefasst. Der 53-jährige Deutsche steht im Verdacht, seit August 2018 unter dem Synonym "NSU 2.0" bundesweit eine Serie von Drohschreiben verschickt zu haben, die unter anderem an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, an die Kabarettistin Idil Baydar und Linken-Politikerin Janine Wissler gegangen waren.

"Rechtsextreme Organisation im Hintergrund?"

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das hessische Landeskriminalamt äußerten die Vermutung, dass der Verdächtige die Informationen über die Opfer erschlichen hat. Es erscheine naheliegend, dass der Beschuldigte unter der Vorgabe, Bediensteter einer Behörde zu sein, telefonisch bei Polizeidienststellen personenbezogene Informationen in Erfahrung gebracht habe, heißt es in einer Mitteilung. Die Behörden halten diese These für plausibel und verweisen auf "Datenabfragen auf dem ersten Polizeirevier in Frankfurt am Main, auf den Wiesbadener Revieren drei und vier sowie auf den betroffenen Revieren in Berlin." Untermauert werde dies dadurch, dass in den Schreiben auch auf Anrufe bei der Chefredakteurin der Berliner "tageszeitung" Bezug genommen werde. In einem dort eingegangenen Anruf habe sich ein Mann als Polizist ausgegeben, um an die Mobilfunknummer einer weiteren Geschädigten zu gelangen.



Bislang wurde im Zusammenhang mit den "NSU 2.0"-Morddrohungen berichtet, dass mit Sperrvermerken versehene persönliche Daten der Juristin Basay-Yildiz von einem Polizeicomputer in einem Frankfurter Revier abgerufen worden waren. Eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft sagte, die Ermittlungen zu den illegalen Datenabfragen an hessischen Polizeicomputern gingen weiter.

Rassistische Chatgruppe bei Polizei aufgeflogen

Die hessische Landesregierung war im Zuge der "NSU 2.0"-Morddrohungen unter erheblichen politischen Druck geraten. Im Zuge der der Ermittlungen wurde innerhalb der Polizei eine Chatgruppe mit rassistischen Inhalten aufgedeckt. Beuth schloss nicht aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte.



Viele Betroffene der Drohschreiben wollten sich nicht zu der neuen Entwicklung äußern. Beim Kurznachrichtendienst Twitter schrieb die Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Helm, dass es offene Fragen gebe. Sie äußerte Zweifel an der These, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei, Renner, im Deutschlandfunk. Die Ermittler müssten nun der Frage nachgehen, ob nicht doch rechtsextreme Organisationen hinter dem mutmaßlichen Täter stehen könnten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.