Hessens Innenminister Beuth sieht die Polizei im Fall einer Serie von Drohschreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0" entlastet.

Hessische Beamte seien zu keinem Zeitpunkt Absender oder Tatbeteiligte gewesen, teilte seine Presseabteilung mit. Eine der Adressatinnen der Drohschreiben, die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz sieht hingegen weiteren Aufklärungsbedarf. Nach wie vor sei nicht klar, wie ihre gesperrte Adresse, die man nicht telefonisch erfragen könne, in Umlauf gekommen sei. Die Juristin hatte sich nach den ersten Zuschriften zum Umzug gezwungen gesehen. Auch diese Anschrift wurde bekannt.



Gestern war Anklage gegen den in Berlin festgenommenen Tatverdächtigen erhoben worden. Dem 53-Jährigen werden Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung und das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Der Beschuldigte soll zwischen August 2018 und März 2021 insgesamt 116 Drohschreiben auch an Bundestagsabgeordnete, Künstler und Menschenrechtsaktivisten verschickt haben.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.