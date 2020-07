Angesichts der Drohschreiben mit rechtsextremen Inhalten geht die Linken-Bundestagsabgeordnete Renner von einem Netzwerk bei der Polizei in Hessen aus.

Renner sagte der Nachrichtenagentur AFP, es seien zu viele Vorfälle an zu verschiedenen Orten des Bundeslandes. Die hessische Polizei müsse endlich zugeben, dass sie ein strukturelles Problem mit rechtsgesinnten Beamten habe. In den vergangenen Wochen war bekannt geworden, dass zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens - vor allem Frauen - Drohschreiben mit der Unterzeichnung "NSU 2.0" erhalten hatten. In einigen Fällen wurden die Adressen der Betroffenen nachweislich über hessische Polizeicomputer abgefragt. Auch Renner erhielt Hassbotschaften.



Einem Bericht des "Spiegels" zufolge ist es jedoch immer unklarer, wer genau hinter den Drohschreiben stecken könnte. Demnach gehen die Ermittler von Trittbrettfahrern aus, die nun ebenfalls Schreiben rechtsextremen Inhalts an Politiker, Medienvertreter, Künstler und andere Prominente verschicken.