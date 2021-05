Die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei, Renner, hat vor dem Hintergrund der Festnahme im Fall volksverhetzender Drohschreiben Zweifel an der Einzeltätertheorie geäußert.

Auch nach dem Fahndungserfolg blieben zahlreiche Fragen offen, sagte Renner im Deutschlandfunk. So sei bisher unklar, wie genau der Festgenommene an die persönlichen und geheimen Daten der Adressaten gekommen sei. Zudem hätten vergleichbare Fälle der Vergangenheit gezeigt, dass die Täter in der Regel sehr gut vernetzt seien. Die Ermittler müssten daher nun der Frage nachgehen, ob nicht doch rechtsextreme Organisationen hinter dem mutmaßlichen Täter stehen könnten.



Die Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Hessische Landeskriminalamt hatten in der Nacht mittgeteilt, dass im Fall der Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" ein 53-jähriger erwerbsloser Mann bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin festgenommen wurde. Dieser stehe im Verdacht, insgesamt über hundert Briefe überwiegend an Personen des öffentlichen Lebens verschickt zu haben, erklärte ein Sprecher der Justizbehörden. Empfänger der Drohschreiben waren unter anderem die Kabarettistin Idil Baydar, die heutige Linkspartei-Chefin Janine Wissler sowie die Opferanwältin im NSU-Prozess, Seda Basay-Yildiz.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.