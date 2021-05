Linkspartei-Chefin Wissler glaubt im Fall der anonymen "NSU 2.0"-Drohschreiben nicht an einen Einzeltäter.

In den allermeisten Fällen gebe es ein Netzwerk, eine Unterstützerstruktur, zumindest einen Austausch oder eine Vernetzung übers Internet, sagte die Politikerin im ARD-Fernsehen. Wissler selbst hatte Drohschreiben erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. Wie das hessische Landeskriminalamt und die Frankfurter Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, wurde in Berlin ein 53-jähriger Mann unter dem dringenden Verdacht verhaftet, seit 2018 Faxe und E-Mails mit Todesdrohungen und rechtsextremen Schmähungen verschickt zu haben. Adressaten der Schreiben waren neben Wissler eine Frankfurter Rechtsanwältin und eine Berliner Kabarettistin. Persönliche Informationen über die drei Frauen waren zuvor von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden.

