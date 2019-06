Köln gedenkt heute des Nagelbombenanschlags vor 15 Jahren.

Unter anderem ist eine Gedenkminute geplant. Außerdem soll es eine Podiumsdiskussion und ein umfangreiches Bühnenprogramm geben. Das Gedenken wird von einem Streit um ein Mahnmal überschattet: Die Anwohner machen die Stadt Köln dafür verantwortlich, dass der Siegerentwurf eines Wettbewerbs noch nicht umgesetzt worden ist und das Mahnmal noch nicht errichtet wurde.



Am 9. Juni 2004 hatten Mitglieder des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" NSU vor einem Friseursalon in der türkisch geprägten Keupstraße in Köln-Mülheim eine Nagelbombe gezündet. 22 Menschen wurden verletzt, vier erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei hatte einen rechtsextremistischen Hintergrund jahrelang ausgeschlossen.