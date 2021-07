Die Stadt Nürnberg wird 21 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des ersten NSU-Opfers einen Platz nach Enver Simsek benennen.

Damit soll nach Angaben der Stadtverwaltung an die Mordserie der rechtsextremistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund erinnert werden, der zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen zum Opfer fielen. Drei der Verbrechen geschahen in Nürnberg.



Der 38 Jahre alte Blumenhändler Enver Simsek war am 9. September 2000 erschossen worden, als er in seinem Lieferwagen Blumen sortierte. Der Platz am Tatort trägt künftig seinen Namen. Jena, die einstige Heimat der NSU-Haupttäter, hatte Simsek bereits im vergangenen Jahr einen Platz gewidmet.

