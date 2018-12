Der Bayerische Rundfunk stellt sein gesamtes Material über den NSU-Mordprozess für die wissenschaftliche Aufbereitung zur Verfügung.

Dafür arbeitet der BR nach eigenen Angaben mit dem Institut für Zeitgeschichte zusammen. So haben die BR-Journalisten den Prozess über fünf Jahre und sämtliche 438 Prozesstage hinweg begleitet und zusammengefasst. Dabei entstand Material im Umfang von 10.000 Seiten. Sie gehen nun als digitales "Findbuch" an das Institut.



Der Mitteilung zufolge waren an dem Prozess neben den fünf Angeklagten und ihren Verteidigern auch mehr als 90 Nebenkläger beteiligt, vertreten von fast 60 Anwälten. Die Reporter des BR haben zentrale Aussagen und ihre Beobachtungen aus dem Gerichtssaal in Mail-Protokollen zusammengefasst.



Das Material wurde vom Archiv des BR dokumentarisch bearbeitet und als "Saalinfos" und "Factsheets" in einer Datenbank gesichert. Zitat von BR-Intendant Ulrich Wilhelm: "Da es bei Strafprozessen in Deutschland keine offiziellen Gerichtsprotokolle gibt, haben die Aufzeichnungen unserer Reporterinnen und Reporter weit über den Tag hinaus einen hohen Stellenwert, an dem wir die Wissenschaft teilhaben lassen wollen."