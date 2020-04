Knapp zwei Jahre nach dem Urteil im NSU-Prozess gegen die Rechtsterroristin Zschäpe und vier Mitangeklagte hat das Oberlandesgericht München die schriftliche Urteilsbegründung vorgelegt.

Sie umfasst 3.025 Seiten. Damit beginnt in Kürze die einmonatige Frist, in der gegen das Urteil schriftlich Revision eingelegt werden kann. Zschäpe war in dem fünf Jahre dauernden Prozess im Juli 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, als Mittäterin an zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und mehr als einem Dutzend Überfällen, die der Terrorzelle NSU angelastet werden. Vier Mitangeklagte wurden als Helfer verurteilt.



Opfer der rassistischen Gewalttaten waren fast ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund. Eine der Ermordeten war eine Polizistin. Zschäpe stand als einzige Überlebende der Terrorzelle vor Gericht. Die beiden Haupttäter nahmen sich 2011 das Leben.