Bundespräsident Steinmeier hat die vor zehn Jahren bekannt gewordene NSU-Mordserie als dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte bezeichnet.

Mit ihr sei auch der Hass und der hemmungslose Rassismus aufgedeckt worden, die in der Mitte der Gesellschaft Wurzeln geschlagen hätten, sagte Steinmeier bei seinem Staatsbesuch in Norwegen. Die Morde des NSU seien Ausdruck einer Fremdenfeindlichkeit, die Deutschland niemals dulden werde. Die rechtsextreme Zelle Nationalsozialistischer Untergrund hatte über Jahre hinweg insgesamt zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehr als ein Dutzend Überfälle verübt. Unter den Ermordeten des NSU waren neun Menschen mit Migrationshintergrund. Der Zusammenhang zwischen den Taten wurde erst bekannt, nachdem am 4. November 2011 die Terroristen Mundlos und Böhnhardt tot aufgefunden wurden und Bekennervideos auftauchten.



Steinmeier besucht morgen zusammen mit dem norwegischen Regierungschef Støre die Insel Utøya, um dort einen Kranz im Gedenken an die Anschlagsopfer von 2011 niederzulegen. Der rechtsextreme Terrorist Breivik hatte damals auf der Insel dutzende Teilnehmer eines Sommercamps der norwegischen Arbeiterpartei getötet.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.