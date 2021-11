Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Kölner Keupstraße im Jahr 2004 sollen Ermittler die Menschen genötigt haben, nicht von einem rechts-radikalen Angriff zu sprechen.

Diesen Vorwurf erhob die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Keupstraße, Meral Sahin, im Deutschlandfunk. Bis zur Enttarnung des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" sieben Jahre später hätten sich die Anwohner ohnmächtig gefühlt. Die Anwohner seien von Anfang an überzeugt gewesen, dass es sich bei dem Anschlag um rechten Terror gehandelt habe, so Sahin weiter. Bei der Explosion der Nagelbombe wurden damals 22 Menschen verletzt.



Bundesjustizministerin Lambrecht hat anlässlich des zehnten Jahrestages der Aufdeckung der Terrorgruppe NSU einen besseren Schutz für Betroffene von rassistischer Gewalt gefordert. Die Rechtsterroristen des NSU hätten über viele Jahre unentdeckt morden können, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der NSU hatte über Jahre hinweg insgesamt zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehr als ein Dutzend Überfälle verübt. Unter den Ermordeten waren neun Menschen mit Migrationshintergrund. Am 4. November 2011 waren die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden worden. Beate Zschäpe, Mitglied der Terrorgruppe, wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.