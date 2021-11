Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Kölner Keupstraße im Jahr 2004 sollen Ermittler die Menschen genötigt haben, nicht von einem rechtsradikalen Angriff zu sprechen.

Diesen Vorwurf erhob die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Keupstraße, Meral Sahin, im Deutschlandfunk. Bis zur Enttarnung des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" sieben Jahre später hätten sich die Anwohner ohnmächtig gefühlt. Die Anwohner seien von Anfang an überzeugt gewesen, dass es sich bei dem Anschlag mit einer Nagelbombe um rechten Terror gehandelt habe, so Sahin weiter. Schließlich habe es Augenzeugen gegeben, die einen offenkundig ortsfremden Täter gesehen hätten. Mitten in Deutschland seien sie von Opfern zu Tätern gemacht worden, betonte Sahin unter Anspielung auf Spekulationen über eine Tat unter Migranten oder im kriminellen Milieu. Bei der Explosion der Nagelbombe wurden damals 22 Menschen verletzt.

