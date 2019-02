Das Bundesverteidigungsministerium hat sich mit einem Verlagshaus über die Herausgabe von Bundeswehrakten mit Bezug zum NSU-Terroristen Uwe Mundlos verständigt.

Vertreter der beiden Parteien einigten sich vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darauf, dass die Behörde Auszüge aus rund 70 Personalakten der Bundeswehr weitergeben wird. Personenbezogene Daten Dritter in den Dokumenten würden jedoch geschwärzt. Der 7. Senat hatte diese Regelung vorgeschlagen, muss aber noch eine abschließende Entscheidung treffen.



Das Verlagshaus streitet seit sieben Jahren mit dem Ministerium über die Herausgabe der Dokumente. Um die Personalakte von Mundlos selbst ging es in dem Verfahren nicht mehr. Diese liegt dem Verlagshaus und anderen Medien bereits vor. Demnach war die rechte Gesinnung des späteren NSU-Terroristen bereits in dessen Wehrdienstzeit aufgefallen.