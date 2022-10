Beate Zschäpe scheitert mit Verfassungsbeschwerde (Peter Kneffel/dpa)

Das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an und erklärte, die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt. Weiter heißt es, es sei nicht ersichtlich, dass die 47-Jährige in ihren Justizgrundrechten verletzt worden sei. Zschäpe hatte moniert, dass der Bundesgerichtshof 2021 ihre Revision ohne vorherige Verhandlung per schriftlichem Beschluss verworfen hatte. Damit bleibt die lebenslange Haftstrafe bestehen, zu der sie 2018 verurteilt worden war. Weil eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, gilt eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren als so gut wie ausgeschlossen.

(Az. 2 BvR 2222/21)

