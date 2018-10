Der verurteilte Unterstützer der Terrorzelle NSU, André E., ist nach Recherchen des MDR wieder in der Neonazi-Szene aufgetaucht.

Der Mann sei im August bei einem Konzert für zwei Neonazi-Musiker in der Nähe von Erfurt gewesen, berichtet der Sender. Bei den Organisatoren des Konzerts handele es sich um die Thüringer Neonazi-Rocker "Turonen". Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie hatte immer wieder Konzerte in Thüringen und auch in der Schweiz organisiert.