Als Konsequenz aus der NSU-Mordserie haben Linke, SPD und Grüne im zweiten Thüringer Untersuchungsausschuss eine bessere Fehlerkultur in der Polizei gefordert.

Dies sei wichtiger als neue Regeln zum Umgang mit derartigen Versäumnissen, sagte die Vertreterin der Linken im Ausschuss, König-Preuss, bei der Vorstellung des Abschlussberichts in Erfurt. Vorgesetzte müssten einen offenen Umgang mit Fehlern vorleben. Der Bericht führt zahlreiche Defizite der Thüringer Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen auf. Darüber hinaus kritisieren die Abgeordneten Probleme bei der Zusammenarbeit etwa mit dem Bundeskriminalamt. So sei die ermordete Polizistin Kiesewetter keinesfalls ein Zufallsopfer der Rechtsterroristen gewesen. Sie sei in Bereichen eingesetzt gewesen, in denen es Berührungspunkte zu rechtsextremen Straftätern gegeben habe.



Laut dem Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags hätte die NSU-Mordserie mit zehn Todesopfern verhindert werden können. Das Gremium sieht es als erwiesen an, dass grobe Versäumnisse und strukturelle Defizite bei Justiz, Polizei und im Landesamt für Verfassungsschutz dafür gesorgt haben, dass das aus Jena stammende Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe erst dreizehn Jahre nach seinem Untertauchen im November 2011 entdeckt wurde. Der Abschlussbericht wird morgen im Landtag debattiert