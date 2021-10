Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe geht vor dem Bundesverfassungsgericht gegen ihre Verurteilung vor.

Wie ihr Anwalt Grasel mitteilte, reichte Zschäpe bereits am 20. September Verfassungsbeschwerde ein, um eine mündliche Verhandlung am Bundesgerichtshof zu erreichen. Der BGH hatte im August eine Revision der 46-Jährigen gegen ihre Verurteilung in letzter Instanz zurückgewiesen. Damit wurde das Urteil rechtskräftig. Zschäpe sieht sich in ihren Grundrechten verletzt, weil der BGH-Beschluss ohne eine Hauptverhandlung ergangen war. Mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichts ist nach Einschätzung ihres Anwalts in frühestens zwei Jahren zu rechnen.



Zschäpe war im Jahr 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München stellte damals zudem die besondere Schwere der Schuld fest, so dass eine Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Die rechtsextreme NSU-Terrorgruppe hatte zwischen 2000 und 2007 neun Männer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin ermordet. Die Haupttäter Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nahmen sich 2011 nach einem Bankraub auf der Flucht vor der Polizei das Leben.

