Bei einem Staatsakt des Landes Rheinland-Pfalz hat Bundespräsident Steinmeier eine zügige Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe angemahnt.

Die von der Bundesregierung beschlossene finanzielle Unterstützung müsse so schnell wie möglich bei den Betroffenen ankommen, sagte Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung am Nürburgring in der Eifel. In der Stunde der Not sei Deutschland ein starkes, solidarisches Land.



Ministerpräsidentin Dreyer versprach, die Landesregierung werde alles dafür tun, damit die alte Heimat auch die neue Heimat sein könne. Zu dem Staatsakt waren Angehörige, Betroffene, Hilfskräfte und Bürgermeister von über 250 Orten eingeladen. Bei der Hochwasserkatastrophe waren in Rheinland-Pfalz 134 Menschen ums Leben gekommen.



Das Bundeskabinett in Berlin entschied heute über eine konkrete Verwendung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Danach bekommen betroffene Privatleute und Unternehmen vom Staat bis zu 80 Prozent der Schäden erstattet. In begründeten Härtefällen kann auch der gesamte Schaden ausgeglichen werden. Zahlungen von Versicherungen und Soforthilfen werden angerechnet. Insgesamt stehen 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Rheinland-Pfalz soll 54,5 Prozent bekommen und Nordrhein-Westfalen rund 44 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.