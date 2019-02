Vor dem Eingang der Spielwarenmesse in Nürnberg hat ein Bündnis gegen Missstände in der weltweiten Spielzeugproduktion protestiert.

Die Aktivisten der Initiative "Fair Toys" prangerten vor allem menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in chinesischen Fabriken an. "Made in China" stehe auf jedem zweiten Produkt in den Regalen, hieß es. Die Labels für Spielzeug garantierten zwar Sicherheit und Umweltfreundlichkeit, gäben aber keinen Aufschluss über die Sozialverträglichkeit der Produktion. Dem Bündnis gehören unter anderem die Arbeiterwohlfahrt und die Mission Eine Welt an. Die Spielwarenmesse in Nürnberg läuft noch bis Sonntag.