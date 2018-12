Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen wegen der Messerangriffe auf drei Frauen in Nürnberg sollen am Mittag Einzelheiten bekanntgegeben werden.

Bayerns Innenminister Hermann will sich gemeinsam mit Vertretern der Polizei und der Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz äußern.



Der 38-jährige Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei war dem Mann aufgrund eines DNA-Abgleichs auf die Spur gekommen. Die Frauen waren am Donnerstag binnen weniger Stunden niedergestochen und schwer verletzt worden. Laut Polizei kannte der Täter die Frauen nicht.