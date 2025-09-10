Terrorismus

Semiya Simsek, Tochter des NSU-Opfers Enver Simsek, und weitere Angehörige mit am Erinnerungsort für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (Archivbild). (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Şimşek war an einem mobilen Verkaufsstand erschossen worden. Erst 11 Jahre später wurde bekannt, wer für seinen Tod verantwortlich war. Seine Ermordung bildete den Auftakt einer siebenjährigen Mordserie durch die rechtsextremen Terroristen.

Zwischen den Jahren 2000 und 2007 beging der NSU insgesamt zehn Morde: Opfer wurden acht türkischstämmige und ein griechischstämmiger Kleinunternehmer sowie eine deutsche Polizistin. Die Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 als Mittäterin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. In Nürnberg, wo drei der Morde stattfanden, soll ein NSU-Dokumentationszentrum entstehen.

