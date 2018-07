Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli leicht gestiegen.

Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren zwei Millionen-320-tausend Menschen als erwerbslos registriert. Das sind 49-tausend mehr als im Juni, aber rund 193-tausend weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent. Der Juni war mit gut 2,2 Milllionen der Monat mit der geringsten Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Grund für den jetzigen Anstieg sei die übliche Sommerpause, sagte der Chef der Bundesagentur, Scheele. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt sei sehr günstig, allerdings nicht mehr so schwungvoll.



Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen betrifft, die gerade an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei rund 3,3 Millionen. Sie sank saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 12.000.

