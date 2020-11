Der damalige Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen, Benjamin Ferencz, hat zum Einsatz für Frieden aufgerufen.

Man müsse das Recht aller Menschen, in Würde zu leben, in jedem einzelnen Land schützen, sagte der 100-jährige US-Amerikaner der Deutschen Presse-Agentur. Er habe drei wichtige Ratschläge, die er jungen Leuten gerne mit auf den Weg geben würde, führte der Jurist aus und sagte wörtlich: "Nummer eins: Niemals aufgeben! Nummer zwei: Niemals aufgeben! Nummer drei: Niemals aufgeben!"



Ferencz war Chefankläger bei den Nachfolgeprozessen von 1946 bis 1949. Sie fanden nach dem Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher wie Hermann Göring, Rudolf Heß, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg und Julius Streicher statt. 24 führende SS-Leute klagte Ferencz unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Er ist der letzte lebende Zeitzeuge der Prozesse.

