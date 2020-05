Die Bundesregierung hält an der Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland fest.

Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, die Stationierung bedeute die deutsche Beteiligung an der sogenannten nuklearen Teilhabe der Nato. Diese sei ein wichtiger Bestandteil der glaubwürdigen Abschreckungsstrategie des Verteidigungsbündnisses (mehr dazu in unserem ausführlichen Artikel). Außenminister Maas warnte im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" vor einer Schwächung der Nato.



Mit ihren Äußerungen gingen Seibert und Maas auf Distanz zu einem Vorstoß von SPD-Fraktionschef Mützenich und SPD-Chef Walter-Borjans, die sich für einen Abzug der Atomwaffen ausgesprochen hatten. Die SPD-Politiker verwiesen dabei auf die Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump. Allerdings ist ihre Haltung auch in der eigenen Partei umstritten.