Die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland ist innerhalb der SPD umstritten. In der Debatte hat der SPD-Verteidigungsexperte Brunner für ein Festhalten an der nuklearen Teilhabe geworben.

Damit stellte er sich unter anderem gegen den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Mützenich, der seinen Vorstoß mit der neuen Nuklearstrategie von US-Präsident Trump begründet hatte. Dieser habe verkündet, dass Atomwaffen nicht mehr nur der Abschreckung dienten, "sondern Waffen sind, mit denen man Kriege führen kann".

Konzept der nuklearen Teilhabe

Nukleare Teilhabe ist ein Konzept des Verteidigungsbündnisses Nato aus den 1950er-Jahren. Im Kalten Krieg richtete es sich vor allem gegen die Sowjetunion. Damit demonstrierten die USA ihre Bereitschaft, ihre atomar nicht bewaffneten Nato-Partner in Europa mit den eigenen Atomwaffen zu schützen. Die Bundeswehr, die selbst keine Atomwaffen besitzt, könnte im Ernstfall für den Einsatz herangezogen werden. Die Waffen werden vermutlich bei Büchel in Rheinland-Pfalz unter US-Hoheit gelagert. Deren Abzug forderten am Wochenende SPD-Politiker, andere - wie Brunner - widersprachen.

Verhältnis zu USA zu sehr auf Trump fokussiert?

Der SPD-Verteidigungsexperte Brunner sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es greife zu kurz, das Verhältnis der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik auf den amerikanischen Präsidenten zu fokussieren. Viel wichtiger sei es, das gute transatlantische Verhältnis wieder zu festigen. Brunner sieht keinen Widerspruch, sich für atomare Abrüstung einzusetzen und zugleich an der nuklearen Teilhabe in Deutschland festzuhalten. Nur so habe die Bundesrepublik die Möglichkeit der Mitsprache, betonte Brunner.



Der SPD-Politiker stellte in Frage, ob die Sicherheit in Europa erhöht werden könnte, wenn zum Beispiel US-Nuklearwaffen in Polen, Tschechien oder Rumänien stationiert würden. Das Dulden von Atomwaffen im eigenen Land bedeute auch, Sicherheit zu haben, gegebenenfalls einen Einsatz von Nuklearwaffen im letzten Augenblick verhindern zu können.

Kritik von CDU und CSU an der SPD

Mit der Forderung nach einem Ende der Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland ernteten SPD-Fraktionschef Mützenich und der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans am Wochenende unter anderem aus der Union deutliche Kritik. Die Naivität von Teilen der SPD-Führung sei gefährlich für die Sicherheit des Landes, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Otte, der Deutschen Presse-Agentur. Die nukleare Teilhabe sei ein wichtiger Baustein der Sicherheitsarchitektur, die auf dem Prinzip der Abschreckung fuße.

Streit über Ersatz für Tornado-Flotte

Der SPD-Vorstoß folgt auf eine Debatte innerhalb der Großen Koalition über Ersatz für die überalterte Tornado-Flotte der Luftwaffe. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) will unter anderem US-Kampflugzeuge vom Typ F-18 beschaffen. Begründet wurde das mit Deutschlands Beitrag zur nuklearen Teilhabe. Die Pläne sorgten für Verstimmung innerhalb der Koalition.