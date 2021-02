Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, fliegt heute zu Gesprächen in den Iran.

Anlass ist die Ankündigung des Landes, den Zugang der IAEA-Inspektoren zu Atomanlagen am kommenden Dienstag einzuschränken. Die Kontrollen, die auch kurzfristig stattfinden können, sind in einem Zusatzprotokoll zum Atomabkommen von 2015 geregelt. Das iranische Parlament hatte Ende vergangenen Jahres per Gesetz beschlossen, die Vereinbarung im Februar zu stoppen, sollten die USA ihre Sanktionen nicht lockern.



Die Vereinigten Staaten hatten 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen verkündet und neue Strafmaßnahmen gegen den Iran verhängt. Die Islamische Republik hat in der Folge damit begonnen, sich nicht mehr an Vereinbarungen aus dem Vertrag zu halten.

