Der Iran hat sich zur Wiederaufnahme der internationalen Atomverhandlungen in Wien bereiterklärt. Die neuen Gespräche sollten noch vor Ende November beginnen, schrieb der iranische Atom-Unterhändler Bagheri auf Twitter nach einem Treffen mit dem EU-Gesandten Mora in Brüssel. Dieses sei sehr konstruktiv verlaufen, so Bagheri. Ein genaues Datum für die Fortführung der Verhandlungen werde in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Von Seiten der EU gab es zunächst keine Bestätigung. Sie versucht allerdings schon seit Monaten, die seit Juni unterbrochenen Gespräche in Wien wiederzubeleben. Hauptziel ist die Rückkehr der USA zu dem Abkommen, mit dem eine nukleare Bewaffnung des Iran verhindert werden soll. Washington war im Jahr 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem Vertrag ausgestiegen. Seitdem sieht sich der Iran nicht mehr daran gebunden und verstößt immer wieder gegen einzelne Vertragsteile. Der jetzige US-Präsident Biden ist grundsätzlich zu einer Rückkehr seines Landes bereit. Unterzeichner des Vertrags sind auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China.

