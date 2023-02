Reichsbürger-Razzia

Polizisten bei den Razzien im Dezember, hier am Jagdschloss Waidmannsheil bei Bad Lobenstein in Thüringen. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, setzte ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl gegen einen früheren Bundeswehroffizier in Vollzug. Der Mann war zuvor aus dem italienischen Perugia nach Deutschland überstellt worden. Er war dort auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls am 7. Dezember festgenommen worden. An diesem Tag waren Polizei und Bundesanwaltschaft mit mehreren tausend Einsatzkräften gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus Reichsbürgern vorgegangen, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben sollen.

